Также в Пензенской области введен режим повышенной готовности.

В Пензе подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе губернатора Пензенской области.

Лечение идет по протоколу, динамика положительная объяснили чиновники

Известно, что пациенткой стала местная жительница, которая не выезжала за пределы страны. У членов ее семьи коронавирусная инфекция не подтвердилась. В связи с появлением зараженной коронавирусом жительницы Пензы, в регионе 17 марта решением областного правительства введен режим повышенной готовности. Учащиеся школ не будут посещать образовательные учреждения до первого апреля. С 16 марта по 15 апреля также запрещено проведение массовых мероприятий.

Ранее в Тюменской области ввели режим повышенной готовности.