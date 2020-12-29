Названа десятка самых кассовых фильмов 2020 года

Первое место заняли "Восемь сотен" режиссера Гуань Ху.

Эксперты назвали топ-10 фильмов, которые имели грандиозный успех в прокате. Первое место заняла картина режиссера Гуань Ху "Восемь сотен", которая собрала 461,3 млн долларов.

На втором месте оказались "Плохие парни навсегда", собравшие 426,5 млн долларов. Тройку лидеров замыкает "Довод" Кристофера Нолана, который заработал в прокате 362,6 млн долларов.

В топ-5 также попали "Соник в кино" (310,7 млн долларов) и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (245,2). Далее следуют "Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении" (240,7), "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (201,9), "Человек-невидимка" (143,6). На девятое место попал фильм "Вперед" (141,9), на десятом - "Зов предков" (111 млн долларов).

Ранее в прокат вышел мультфильм "Конь Юлий и Большие скачки".

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