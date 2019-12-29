  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:30
162
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Назван смартфон с самым лучшим экраном в мире

0 0

Модель принадлежит линейке Samsung.

Эксперты назвали смартфон с самым лучшим экраном в мире. Таким аппаратом оказалась модель от компании Samsung – Galaxy S20.

Американское агентство Underwriters Laboratories рассчитало энергопотребление дисплея при воспроизведении фото и интернет-контента. Средняя потребляемая мощность составила 1,3 Вт, что примерно на 15 % ниже, чем у Samsung Galaxy S10. Благодаря этому смартфон наградили сертификатом "Энергосбережение".

В свою очередь швейцарское агентство Societe Generale de Surveillance заявило, что новый OLED-экран Samsung более безопасный для здоровья пользователей. Он излучает минимальный процент вредной синей части спектра света и превосходит OLED-экраны других смартфонов. На основании этих данных агентство присвоило устройству сертификат "Защита глаз".

Ранее мы писали, что под угрозой взлома оказались более миллиарда смартфонов.

Видео:Youtube / Samsung

 

Теги: samsung, samsung galaxy s20, новые технологии, смартфоны
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии