Под угрозой взлома оказались более миллиарда смартфонов

Устройства оказались в зоне риска из-за уязвимости Wi-Fi чипов, произведенных Cypress и Broadcom.

Разработчик антивирусного программного обеспечения Eset рассказал о новой угрозе для смартфонов. Он заявил об обнаружении ранее неизвестной уязвимости в чипах Wi-Fi под названием Kr00k. Об этом пишет "Газета.ру".

Kr00k может проникнуть через Wi-Fi в гаджеты, на которых установлены чипы компаний Cypress Semiconductor и Broadcom. Наиболее благоприятным временем для хакеров является разрыв Wi-Fi-соединения или падение мощности сигнала. Благодаря этой уязвимости злоумышленники могут взломать свыше миллиарда устройств и заполучить даже зашифрованные данные людей.

В частности, под угрозу попадают некоторые клиентские аппараты Amazon (Echo, Kindle), Apple (iPhone, iPad, MacBook), Google (Nexus), Samsung (Galaxy), Raspberry (Pi 3), Xiaomi (RedMi), а также некоторые точки доступа Asus и Huawei.

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