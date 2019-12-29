  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под угрозой взлома оказались более миллиарда смартфонов
Сегодня, 15:48
122
Alena_Zinovieva

Под угрозой взлома оказались более миллиарда смартфонов

0 0

Устройства оказались в зоне риска из-за уязвимости Wi-Fi чипов, произведенных Cypress и Broadcom.

Разработчик антивирусного программного обеспечения Eset рассказал о новой угрозе для смартфонов. Он заявил об обнаружении ранее неизвестной уязвимости в чипах    Wi-Fi под названием Kr00k. Об этом пишет "Газета.ру".

Kr00k может проникнуть через Wi-Fi в гаджеты, на которых установлены чипы компаний Cypress Semiconductor и Broadcom. Наиболее благоприятным временем для хакеров является разрыв Wi-Fi-соединения или падение мощности сигнала. Благодаря этой уязвимости злоумышленники могут взломать свыше миллиарда устройств и заполучить даже зашифрованные данные людей.

В частности, под угрозу попадают некоторые клиентские аппараты Amazon (Echo, Kindle), Apple (iPhone, iPad, MacBook), Google (Nexus), Samsung (Galaxy), Raspberry (Pi 3), Xiaomi (RedMi), а также некоторые точки доступа Asus и Huawei.

Ранее мы называли самый популярный смартфон в мире.

Фото: pixabay.com

Теги: взлом, уязвимость, хакеры
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии