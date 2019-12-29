Назван самый популярный смартфон в мире

Специалисты назвали самый продаваемый смартфон. По итогам 2019 года лидирующую позицию занял Iphone XR. Об этом сообщает MacRumors, ссылаясь на данные исследовательской компании Omdia.
Согласно подсчетам, в прошлом году Apple продала 46,3 млн смартфонов этой модели. Второе место по популярности занял Iphone 11, продажи которого составили 37,3 млн устройств.
В топ-5 попали смартфоны линейки Galaxy от Samsung, а именно A10 (30,3 млн), А50 (24,2 млн) и А20 (19,2 млн). В десятку также вошли Iphone 11 Pro Max, Iphone 11 Pro и Iphone 8.
Ранее мы писали, что Sony анонсировала выход смартфона с поддержкой 5G.
Фото: pixabay.com
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