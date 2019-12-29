Назван самый популярный смартфон в мире

По итогам 2019 года самым продаваемым оказался Iphone XR.

Специалисты назвали самый продаваемый смартфон. По итогам 2019 года лидирующую позицию занял Iphone XR. Об этом сообщает MacRumors, ссылаясь на данные исследовательской компании Omdia.

Согласно подсчетам, в прошлом году Apple продала 46,3 млн смартфонов этой модели. Второе место по популярности занял Iphone 11, продажи которого составили 37,3 млн устройств.

В топ-5 попали смартфоны линейки Galaxy от Samsung, а именно A10 (30,3 млн), А50 (24,2 млн) и А20 (19,2 млн). В десятку также вошли Iphone 11 Pro Max, Iphone 11 Pro и Iphone 8.

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