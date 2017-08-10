Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев.

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев. Список опубликован на сайте издания.

Джордж Клуни заработал за год 239 миллионов долларов. Это связано с продажей компании-производителя текилы Casamigos, одним из основателей которой был актер. "Скала" (Дуэйн Джонсон) заработал 124 миллиона долларов и оказался на втором месте рейтинга. Третьим стал Роберт Дауни младший с 81 миллионом долларов.



Фото: МИР КИНО. Любимые актеры и сериалы. Новости кино



Фото: МИР КИНО. Любимые актеры и сериалы. Новости кино

Первая десятка актеров, попавших в топ, вместе заработала 748,5 миллионов долларов до вычета налогов.

Ранее Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис. Актриса фильма "Мстители 4" стала самой высокооплачиваемой.

Фото: ДИАПАЗОН МЕДИА/ ВК