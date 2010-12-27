Актриса фильма "Мстители 4" стала самой высокооплачиваемой

Американская актриса Скарлетт Йоханссон стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых актрис 2018 года. Список опубликован на сайте Forbes.
За год Йоханссон удалось заработать 40,5 миллиона долларов. Увеличить доходы в 4 раза ей помог фильм "Мстители 4" (выйдет на экраны в 2019 году). Актриса, второй раз сыгравшая Малифисенту, заработала 28 миллионов. Фильм с Анджелиной Джоли также можно будет увидеть в 2019 году. И тройку замыкает Дженифер Энистон с доходом 19,5 миллиона долларов.
В общей сложности, десять лучших актрис, заработали за год 186 миллионов долларов, что на 16% больше, чем в прошлом году. В 2017 году рейтинг возглавила Эмма Стоун, которая сыграла главную роль в в фильме "Ла-Ла Ленд" и получила за нее "Оскар".
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Фото: Hell"s Kitchen/ ВК; социальные сети