Режиссер "Пиратов Карибского моря" снимет сериал по комиксам Яниса Милонояниса

Главную роль в сериале исполнит звезда "Скандала" Керри Вашингтон.

Режиссер "Пиратов Карибского моря" Гор Вербински снимет сериал "Блюз старого города" (Old City Blues), основанный на комиксах Яниса Милонояниса. Главную роль в сериале исполнит звезда "Скандала" Керри Вашингтон. Кроме того, актриса возьмет на себя функции исполнительного продюсера проекта. Об этом сообщается на сайте kinopoisk.ru.

Янис Милоноянис написал и проиллюстрировал комикс "Блюз старого города" в 2011 году. Он рассказывает о событиях, которые происходят в будущем. На улице 2048 год. На руинах бывшей Греции появился новый технологичный город, улицы которого заполнили преступники. Поддерживать порядок пытаются офицеры Особой полиции Новых Афин.

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Фото: Википедия