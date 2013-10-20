Полнометражные "Симпсоны" вернутся на большой экран

Новая кинолента станет продолжением мультфильма "Симпсоны в кино".

Полнометражный фильм "Симпсоны" снова покажут в кино, сообщает "Канал 360".

Новая кинолента станет продолжением мультфильма "Симпсоны в кино". Студия "Fox" уже начала работу над новыми приключениями Гомера, Мардж, Барта, Лизы и других героев. В скором времени также появится анимация "Burger Bob"s".

Напомним, первая часть "Симпсонов в кино" появилась в 2007 году. Сюжет мультфильма призывал зрителей задуматься об экологических проблемах: Гомер Симпсон загрязняет озеро Спрингфилда свиными испражнениями, и в городе объявляют карантин. В прокате "The Simpsons Movie" получил более полумиллиарда долларов. Этот проект считается самым кассовым мультфильмом, созданным на основе сериала.

Ранее сообщалось, что в сети появился трейлер нового мультсериала от создателя "Симпсонов" и "Футурамы".

Фото: Симпсоны - The Simpsons / ВК.