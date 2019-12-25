Назван наиболее вероятный следующий актер на роль Джеймса Бонда

Новым агентом 007 может стать Том Харди.

Звезда "Венома" Том Харди может сменить Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда после выхода нового фильма "Не время умирать". Об этом сообщило издание The Mirror.

Договор с Харди планировалось заключить в ноябре. Однако из-за пандемии коронавируса актер официально получит роль агента 007 в 2021 году. Ранее основным претендентом на роль Джеймса Бонда считался актер Том Хиддлстон.

Ранее сообщалось, что новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" станет кульминацией всей "бондианы". По всей видимости, планы у создателей франшизы изменились. Премьера 25-го по счету фильма должна была состояться в начале апреля текущего года. Однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на ноябрь.

Дэниэл Крейг играл Джеймса Бонда с 2004 года, начиная с фильма "Казино "Рояль". В мае 2019 года он побил рекорд Роджера Мура и стал самым "долговечным" Бондом в истории.

Фото: Instagram / tomhardy