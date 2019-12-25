В ВОЗ рассказали об основном способе избавиться от коронавируса в мире.

Назван главный способ избавления от коронавируса. Об этом журналистам NBC News рассказал представитель ВОЗ Дэвид Набарро. По словам эксперта, лучшим решением по избавлению человечества от инфекции будет нахождение вакцины. По словам специалиста люди будут продолжать страдать от COVID-19, пока ученые не создадут эффективное лекарство.

Набарро добавил, что в Европе и США уже присутствуют первые признаки замедления эпидемии коронавируса. Однако в мире следует создать инфраструктуру для борьбы со спорадическими вспышками заболевания. Это необходимо сделать до того, как власти начнут объявлять о смягчении карантинных мер. Миру необходима определенная инфраструктура, так как во многих странах инфекция продолжает бушевать. В настоящее время медики не могут точно предсказать, будет ли вирус носить сезонный характер в дальнейшем и походить на вирус гриппа.

К вечеру 12 апреля в мире зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Данные предоставили представители Университета Джонса Хопкинса.

Названы регионы с новыми случаями COVID-19 на 13 апреля.