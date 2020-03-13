По мнению иностранного аналитика, плюсы от падения котировок нефти на мировых рынках, видит Индия.

Назван главный победитель от обрушения нефти. Главный экономист IHS Markit в Азиатско-Тихоокеанском регионе Раджив Висвас считает, что им станет Индия. Об этом аналитик рассказал журналистам CNBC.

По данным специалиста, в последнее время Индия утратила статус страны с одной из самых быстрорастущих экономик мира. Это связано с внутренними и внешними проблемами в государстве. Ситуация в мире является подарком для Индии, так как поможет стране сократить инфляцию и расходы на импорт. Сейчас Индия импортирует более 80% энергоресурсов, поэтому падение стоимости нефти страну полностью устраивает. Дешевые ресурсы подстегнут к развитию такие отрасли как нефтяная промышленность, энергетика и транспорт. Банк Индии сможет снизить базовую ставку для бизнеса и начать выдавать более дешевые кредиты.

Напомним, что к концу 2019 года ВВП Индии достигал показателя в 4,7%.

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