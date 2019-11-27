Аналитики назвали фильм, который имеет больше всего шансов на "Оскар" в 2020 году

По мнению экспертов, главным претендентом на "Оскар" является работа Мартина Скорсезе.

Аналитики рассказали, какие фильмы имеют больше всего шансов на премию "Оскар" в 2020 году. Список опубликовали на сайте Gold Derby.

По мнению экспертов, главным претендентом на "Оскар" является работа Мартина Скорсезе "Ирландец". Вторым в рейтинге оказалась картина Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде" и замыкает тройку "Брачная история" режиссёра Ноа Баумбаха.

Среди режиссеров, претендующих на "Оскар", аналитики также выделили Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино, а среди актёров – Рене Зеллвегер и Хоакина Феникса.

Ранее кинокомпании выдвинули номинантов на "Оскар" среди актеров.

Видео: YouTube/ iVideos