  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кинокомпании выдвинули номинантов на "Оскар" среди актеров
Сегодня, 7:56
93
nastya960

Кинокомпании выдвинули номинантов на "Оскар" среди актеров

0 0

Свой второй "Оскар" может получить Леонардо Ди Каприо.

Портал Indiewire опубликовал список претендентов на премию "Оскар".

Конкурировать за получение премии американской киноакадемии будут Джонатан Прайс, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Леонардо Ди Каприо. Все они претендуют на приз в номинации на главную мужскую роль.

Леонардо Ди Каприо выдвинули на Оскар за фильм "Однажды… в Голливуде". Брэд Питт, сыгравший в той же картине, номинирован в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

За фильм "Прекрасный день по соседству" Sony предложила киноакадемии рассмотреть кандидатуры Мэттью Райса как исполнителя главной мужской роли и Тома Хэнкса как актера, сыгравшего роль второго плана. Также на эти номинации киностудия A24 выдвинула актеров фильма "Маяк" Роберта Патинсона и Уиллема Дэфо.

Стриминговая платформа Netflix, в свою очередь, предложила кандидатуру Джонатана Прайса, который сыграл Папу Римского Франциска в фильме "Два папы". В категории "Лучшая мужская роль второго плана" компания предложила рассмотреть Энтони Хопкинса, сыгравшего Папу Римского Бенедикта.

Кинолента "Дылда" российского режиссера вошла в список претендентов на "Оскар".

Теги: леонардо ди каприо, оскар
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии