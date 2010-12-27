Кинокомпании выдвинули номинантов на "Оскар" среди актеров

Свой второй "Оскар" может получить Леонардо Ди Каприо.

Портал Indiewire опубликовал список претендентов на премию "Оскар".

Конкурировать за получение премии американской киноакадемии будут Джонатан Прайс, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Леонардо Ди Каприо. Все они претендуют на приз в номинации на главную мужскую роль.

Леонардо Ди Каприо выдвинули на Оскар за фильм "Однажды… в Голливуде". Брэд Питт, сыгравший в той же картине, номинирован в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

За фильм "Прекрасный день по соседству" Sony предложила киноакадемии рассмотреть кандидатуры Мэттью Райса как исполнителя главной мужской роли и Тома Хэнкса как актера, сыгравшего роль второго плана. Также на эти номинации киностудия A24 выдвинула актеров фильма "Маяк" Роберта Патинсона и Уиллема Дэфо.

Стриминговая платформа Netflix, в свою очередь, предложила кандидатуру Джонатана Прайса, который сыграл Папу Римского Франциска в фильме "Два папы". В категории "Лучшая мужская роль второго плана" компания предложила рассмотреть Энтони Хопкинса, сыгравшего Папу Римского Бенедикта.

Кинолента "Дылда" российского режиссера вошла в список претендентов на "Оскар".