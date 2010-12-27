Кинолента "Дылда" российского режиссера вошла в список претендентов на "Оскар"

Фильм заявлен в категории "Лучший иностранный художественный фильм".

Во вторник, 8 октября, стало известно о том, что фильм "Дылда" Кантемира Балагова вошел в число претендентов на премию. Об этом говорится в заявлении на сайте академии.

По словам организаторов, в этом году в номинации "Лучший иностранный художественный фильм" представят фильмы из 93 стран. Известно, что 16 декабря анонсируют короткий список из 10 лент, которые претендуют на награду. Напомним, что ро правилам киноакадемии, в этой номинации картина должна быть создана за пределами США и транслироваться на английском языке.

В "Дылде" рассказывается история двух женщин, которые вернулись с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Они пытаются построить свою жизнь заново, в мирных условиях, когда все вокруг, а, главное, внутри, находится в руинах. Сюжет отчасти основан на книге "У войны не женское лицо". Ранее кинопрокатчики заявили, что "Дылду" также покажут на 57-м Нью-Йоркском кинофестивале.

Ранее мы сообщали о том, что Disney представил видео о создании фильма "Малефисента: Владычица тьмы".

Фото:кадр из фильма "Дылда"