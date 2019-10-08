Disney представил видео о создании фильма "Малефисента: Владычица тьмы"

В кино с 17 октября 2019 года.

Disney в преддверии премьеры фильма "Малефисента: Владычица тьмы" (в кино с 17 октября 2019 года) представил небольшой ролик о создании кинокартины.

Зрители впервые узнали о событиях, ожесточивших сердце самой грозной злой волшебницы Disney, посмотрев картину 2014 года "Малефисента", раскрывшую причины, подтолкнувшие тёмную фею наложить на новорождённую принцессу заклятие вечного сна. Тогда фильм собрал более 750 миллионов долларов в мировом прокате.

Написать новый сценарий взялась Линда Вулвертон, которая хорошо известна в мире Disney. Она является автором сценариев к таким фильмам как "Красавица и Чудовище", "Король лев" и "Алиса в Стране чудес". Режиссером ленты выступил Йоаким Роннинг ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Кон-Тики"). Также Йоаким Роннинг пригласил лауреата премии "Эмми", композитора Джоффа Занелли написать музыку к фильму.

Ранее в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2.

Видео: YouTube/ Disney Россия