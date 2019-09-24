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В сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2"

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Выход картины в РФ назначен на 28 ноября 2019 года.

Во вторник, 24 сентября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.

По сюжету сиквела главные герои первой части  покидают свое королевство и отправляются дальше на север, чтобы раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны. Главные роли в проекте озвучили Кристен Белл, Эван Рэйчел Вуд, Джонатан Грофф, Идина Мензел.

Дата выхода мультфильма в РФ назначена на 28 ноября 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовали съёмки фильма "Трое" с Хабенским.

Фото и видео: Walt Disney Animation Studios.

 

Теги: кино, культура, холодное сердце
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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