В Петербурге стартовали съёмки фильма "Трое" с Хабенским

Локациями станут вокзалы, парки и книжный магазин.

В минувшее воскресенье, 22 сентября, в Петербурге Константин Хабенский разбил тарелку в честь начала съемок фильма "Трое". Актриса Юлия Пересильд опубликовала в своём Instagram соответствующее видео.

Съемочная группа собралась на набережной реки Фонтанки в шесть утра. Помимо актеров, там присутствовала режиссёр киноленты Анна Меликян.

Я знаю, вы все ждете от меня высокодуховной речи. Не будет высокодуховной речи. Я хочу, чтобы нам всем было классно. Все обязаны быть счастливы заявила она

Известно, что съемки киноленты пройдут с сентября 2019 по январь 2020-го в Северной столице и в Москве.

Ранее мы сообщали о том, что Собчак сыграет в сериале Богомолова про ангарского маньяка.

Видео:juliaperesild/instagram