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Собчак сыграет в новом сериале про ангарского маньяка Попкова
Сегодня, 9:09
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Alena_Zinovieva

Собчак сыграет в новом сериале про ангарского маньяка Попкова

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Созданием сериала занимается муж телеведущей Константин Богомолов.

Телеведущая Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова "Хороший человек". В основу сценария легла история про "ангарского маньяка", лейтенанта МВД Михаила Попкова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сюжету столичный следователь Евгения Ключевская приезжает в тихий и небольшой город Рубежный, чтобы проверить информацию о существовании серийного маньяка. Главные роли в сериале играют Никита Ефремов и Юлия Снигирь.

Напомним, 23 июня 2012 года в Приморском крае задержали ангарчанина Михаила Попкова. Сыщики при поддержке бойцов ОМОН сняли мужчину с поезда за две станции до Владивостока. Следователи доказали, что Попков совершил 78 убийств, 16 из которых сопряжены с изнасилованиями.

Бывший милиционер орудовал на территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 гг. Жертвами маньяка стали женщины в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции. В январе 2015 года Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы. Также его лишили пенсии за работу в органах внутренних дел.

Ранее мы писали, что Собчак поделилась фотографиями своего будущего дома.

Фото: Instagram / xenia_sobchak

Теги: ангарский маньяк, константин богомолов, ксения собчак
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино, Тема дня,

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