Собчак поделилась фотографиями своего будущего дома

В нем будет три этажа, две детские и бассейн для 2-летнего Платона.

Телеведущая Ксения Собчак поделилась фотографиями со стройплощадки нового дома. Светская львица отметила, что во время свадебного переполоха не заметила, как дом успел приобрести стены.

Еще в марте в эфире программы "Секрет на миллион" телеведущая рассказала о доме своей мечты. В нем будет два этажа, две детские (на будущее), большая спальня с гардеробной, а также бассейн во дворе для 2-летнего Платона.

Коттедж из финской северной сосны, в котором будет жить Ксения, обойдется ей примерно в 40 млн рублей. Площадь особняка составит 1000 квадратных метров. Поскольку участок у звезды неровный, было решено построить третий этаж — рабочие сделают цокольный, а потом начнут возводить два этажа над ним.

13 сентября популярная телеведущая вышла замуж за Константина Богомолова. Звездная пара приехала в ЗАГС на катафалке. На машине красовалась надпись: "Пока смерть не разлучит нас".

Фото: Instagram / xenia_sobchak