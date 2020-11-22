Назаров назначен главным тренером "Сочи"

С 2018 года специалист был безработным.

Хоккейный клуб "Сочи" объявил о назначении Андрея Назарова на пост главного тренера команды.

47-летний специалист был представлен хоккеистам сегодня, 30 сентября, на собрании во дворце спорта "Большой" в Сочи. Подробности контракта не уточняются.

Отметим, что с 2018 года Андрей Назаров был безработным. Его последним клубом был "Нефтехимик" из Нижнекамска. Ранее он также возглавлял СКА, "Трактор", "Витязь" и другие российские клубы.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" занимает последнее место в Западной конференции, одержав всего три победы в 13 матчах.

Ранее мы сообщали, что "Авангард" обыграл "Сочи" в матче КХЛ.

Видео: YouTube / Хоккейный клуб Сочи