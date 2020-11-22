Назаров назначен главным тренером "Сочи"

Хоккейный клуб "Сочи" объявил о назначении Андрея Назарова на пост главного тренера команды.
47-летний специалист был представлен хоккеистам сегодня, 30 сентября, на собрании во дворце спорта "Большой" в Сочи. Подробности контракта не уточняются.
Отметим, что с 2018 года Андрей Назаров был безработным. Его последним клубом был "Нефтехимик" из Нижнекамска. Ранее он также возглавлял СКА, "Трактор", "Витязь" и другие российские клубы.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" занимает последнее место в Западной конференции, одержав всего три победы в 13 матчах.
Ранее мы сообщали, что "Авангард" обыграл "Сочи" в матче КХЛ.
Видео: YouTube / Хоккейный клуб Сочи
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