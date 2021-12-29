Назарбаев сам передал пост главы Совбеза президенту Токаеву

Первый президент Казахстана все это время находился в Нур-Султане.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам передал президенту Касым-Жомарту Токаеву пост главы Совета безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Он также подчеркнул, что все эти дни Назарбаев находился в Нур-Султане и оказывал поддержку действующему президенту. По словам пресс-секретаря, елбасы сам передал пост главы Совбеза, потому что ситуация складывалась очень сложно. Укибай заявил, что Назарбаев осознавал необходимость оперативного и жессткого ответа руководства Казахстана в связи с бепорядками и террором.

Как он отметил, Назарбаев и Токаев всегда были "по одну сторону баррикад", защищая свой народ, страну и будущее нации.

Ранее мы писали, что при попытке перейти через границу в Казахстане задержали около 300 человек.

Фото: YouTube/Al Jazeera English