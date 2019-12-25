Оппозиционер хочет вернуть домой сразу же после полного восстановления.

Алексей Навальный уточнил планы по возвращению в Россию. О словах российского оппозиционера написали журналисты "Интерфакса". По данным информационного агентства, политик может полететь в РФ сразу после завершения процесса восстановления. На данный момент немецкие врачи не могут дать прогнозов по его выздоровлению.

Мне, конечно, уже гораздо легче, какие-то вещи починились уже, какие-то вещи еще не починились, но я уверен, что я их починю. Я много работаю и делаю все, чтобы вернуться как можно быстрее….Моя задача как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию сразу же Алексей Навальный, российский оппозиционер

Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин заявил, что лично дал поручение Генеральной прокуратуре отпустить Алексея Навального на лечение в Германию. Пострадавший имел ограничения на выезд из страны из-за возбужденного против него уголовного дела. Политик отметил, что власти не причастны к тому, что произошло с Навальным в самолете.

Соловьев рассказал о нелюбви Навального к геям и евреям.

Фото: Instagram/Алексей Навальный