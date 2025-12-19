Гитанас Науседа раскрыл планы союзников по "поддержанию мира" поле достижения договоренностей с Россией.

Вильнюс намерен отправить к берегам Украины собственный военный корабль в рамках гарантий безопасности, которые прибалтийская страна может оказать киевскому режиму. Соответствующее заявление западным журналистам из новостного агентства BNS сделал президент Литвы Гитанас Науседа. Иностранный политический лидер уточнил, что военнослужащие не станут принимать активное участие в боевых действиях против Москвы, но отправятся на Украину "ради поддержания мира".

Литва окажет содействие, <…> используя военно-морские силы. Речь идет о корабле. Гитанас Науседа, президент Литвы

Напомним, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на официальной встрече в Париже подписали совместную декларацию о намерении разместить европейские войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. После достижения режима прекращения огня Великобритания и Франция создадут на местах военные базы, а также построят склады техники для Вооруженных сил Украины. Об этом уведомил мировую общественность премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер.

Президент Литвы заявил о готовности отправить войска на Украину.

Фото: YouTube / EU Debates | eudebates.tv