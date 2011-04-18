Смольный поддержит научные проекты в области медицины

Согласно постановлению, субсидии будут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам для компенсации затрат, понесенных в 2024 году.

Губернатор Петербурга утвердил постановление, которое предусматривает предоставление субсидий на поддержку научных проектов, находящихся в высокой степени готовности и разработанных в интересах российского здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Согласно постановлению, субсидии будут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам для компенсации затрат, понесенных в 2024 году. Речь идет о завершенных научных проектах. Максимальный размер субсидии составит 1 млн рублей.

Поддержка научных проектов будет способствовать внедрению конкурентоспособных отечественных разработок высокой степени готовности в области медицинских технологий, медицинского оборудования и изделий, а также лекарственных средств. Данное постановление было принято в рамках реализации концепции научно-технологического развития Петербурга до 2030 года.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)