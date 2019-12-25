Тракторы "Кировец" с искусственным интеллектом представили в Петербурге

Петербургский тракторный завод получает средства на внедрение инновационных технологий и закупку нового оборудования.

Губернатор Северной столицы посетил Петербургский тракторный завод, где ознакомился с процессом производства сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Во время визита он осмотрел цеха, где производятся современные энергонасыщенные тракторы "Кировец", оснащенные искусственным интеллектом. Губернатор подчеркнул, что завод выпускает эту модель уже более 60 лет.

В пресс-службе Смольного сообщили, что предприятию переданы средства на внедрение инновационных технологий и закупку нового оборудования.



В прошлом году завод уже получил поддержку, а в этом году была одобрена еще одна заявка. В рамках этой заявки планируется строительство суперсовременного цеха на 1,2 тыс. рабочих мест.

Ранее мы сообщили о том, что сстроительство "Санкт-Петербург Марины" начнется с гидротехники.

Фото: Правительство Петербурга