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Тракторы "Кировец" с искусственным интеллектом представили в Петербурге
Сегодня, 9:11
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Тракторы "Кировец" с искусственным интеллектом представили в Петербурге

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Петербургский тракторный завод получает средства на внедрение инновационных технологий и закупку нового оборудования.

Губернатор Северной столицы посетил Петербургский тракторный завод, где ознакомился с процессом производства сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники. Во время визита он осмотрел цеха, где производятся современные энергонасыщенные тракторы "Кировец", оснащенные искусственным интеллектом. Губернатор подчеркнул, что завод выпускает эту модель уже более 60 лет.

В пресс-службе Смольного сообщили, что предприятию переданы средства на внедрение инновационных технологий и закупку нового оборудования.

В прошлом году завод уже получил поддержку, а в этом году была одобрена еще одна заявка. В рамках этой заявки планируется строительство суперсовременного цеха на 1,2 тыс. рабочих мест.

Ранее мы сообщили о том, что сстроительство "Санкт-Петербург Марины" начнется с гидротехники.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: санкт-петербург, тракторы кировец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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