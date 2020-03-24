National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

Иностранный обозреватель рассказал о преимуществах российского танка над зарубежными аналогами.

National Interest: российский Т-95 мог стать кошмаром для НАТО. Танк был мобильным, хорошо бронированным и с большой огневой мощью. По данным обозревателя Калеба Ларсона, техника так и не поступила в серийное производство. Эксперт считает, что Т-95 превзошел бы любой другой танк при встрече. Российский танк оснащен 152-мм основной пушкой. Для сравнения, американский танк M1 Abrams, японский Type 90, южнокорейский K1A1 и немецкий Leopard 2 пользуются калибром в 120 мм.

Высокая башня Т-95, как и сам корпус танка, дает главному орудию хорошие углы наведения. Эта способность полезна, когда объект противника находится за пределами видимости или огонь ведется по городской местности, а вести огонь нужно по врагам, находящимся на крыша зданий или верхних этажах домов. Аналитик предположил, что Т-95 имел более раннюю версию дизельного двигателя. Более современную версию сейчас использует Т-14 "Армата".

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