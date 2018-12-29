Рудова призвала объявить бойкот шоу Малахова

Актриса предложила ставить дизлайки, жаловаться и перестать смотреть "Прямой эфир".

Актриса Наталья Рудова опубликовала в Instagram "пост позора", в котором призвала бойкотировать передачи Малахова. Девушка раскритиковала телеведущего и программу "Прямой эфир" за бездоказательные обвинения в свой адрес.

Прямой эфир рынок шкур

Напомним, 24 октября на канале "Россия-1" вышла программа "Прямой эфир" под названием "Рынок шкур: тайная жизнь знаменитых девушек". В центре сюжета оказалась история двух девушек Киры Майер и Дарьи Друзьяк. В частности, Малахов рассказал, сколько они просят за оказание интимных услуг.

Один из сотрудников редакции представился предпринимателем и предложил девушкам поужинать "с продолжением". За эту встречу Майер запросила 1,5 тысячи долларов (95 тысяч рублей) и плюс 500 долларов (31 тысячу рублей) за интимный разговор. Свои услуги Друзьяк оценила в 2,5 тысячи долларов (159 тысяч рублей).

Помимо прочего в программе прозвучали имена Натальи Рудовой и Анастасии Решетовой. В частности, на экране показали откровенные фотографии и видео девушек и намекнули, что они также могут оказывать эскорт-услуги.

В доказательство своих слов журналисты пообщались с PR-директором знаменитостей и, по словам Рудовой, вставили в программу только выгодные им моменты.

Вы обманом взяли интервью у моего директора, СМОНТИРОВАЛИ ЕЕ ИНТЕРВЬЮ как вам было выгодно, потому-что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдо-паблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят. Вам плевать, вам все равно! Мне не все равно! Моей семье не все равно! Наталья Рудова

После этого всего актриса вышла на тропу войны с популярным телешоу. Она рассказала, как Малахов звонил ей и предлагал встретиться с олигархом, на что получил "категорический отказ". Рудова призвала бойкотировать программу "Малахова", ставить дизлайки, жаловаться и перестать смотреть "Прямой эфир".

Ранее мы писали, что между Максимом Галкиным и Андреем Малаховым назревает скандал.

Фото: Instagram / rudovanata, скриншот из программы "Прямой эфир"