Малахов назвал стоимость эскорт-услуг популярных блогерш

В частности, журналисты рассказали об услугах Instagram-моделей Киры Майер и Дарьи Друзьяк.

Команда программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым раскрыла стоимость эскорт-услуг популярных Instagram-блогерш. Запись доступна на сайте телеканала "Россия-1".

В частности, в студию пригласили Instagram-модель Киру Майер. Она рассказала, что меняет машины каждые три года, а ее последний автомобиль стоит 5 млн рублей. Девушка заявила, что все расходы оплачивает мужчина. Кто именно, она не сказала.

Затем на экране показали видео с участием Майер. На нем один из сотрудников редакции представился начальником фирмы и предложил девушке ужин "с продолжением". Только за эту встречу Майер запросила 1,5 тысячи долларов (95 тысяч рублей). Во время обеда с журналистом модель подробно описала список интим-услуг, назвала цены и разделась. За этот разговор она потребовала еще 500 долларов (31 тысяча рублей). После показа ролика Майер покинула студию "Прямого эфира".

Также гостьей программы стала Instagram-модель Дарья Друзьяк. Она рассказала, что в настоящий момент занимается преподаванием актерского мастерства и работает на телевидении. После этого в студии показали разоблачительное видео с ней. На кадрах Друзьяк согласилась встретиться с подставным предпринимателем за 2,5 тысячи долларов (159 тысяч рублей).

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Видео: YouTube / Sanchez TV, EFIR V NORME, Наталия Осетрова, Деньги Решают Все