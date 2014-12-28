Рэпер Гуф снял прямой эфир с отделения полиции, где на него написали заявление за побои

Отмечается, что рэпер приставал к девушке, за которую решил заступиться брат.

Рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, снял прямой эфир с отделения полиции, где на него написали заявление за побои. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, инцидент произошел 23 октября. Отмечается, что рэпер приставал к девушке, за которую решил заступиться брат. В ходе потасовки Гуф ударил оппонента по уху, а сам получил травму руки. Пострадавший вызвал полицию. Также сообщается, что рэпер не смог заплатить за отдых в банном комплексе. Кроме того, девушка оказалась хозяйкой заведения.

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Видео: Telegram / Baza