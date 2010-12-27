"Главный телесплетник страны": между Максимом Галкиным и Андреем Малаховым назревает скандал

Юмористу надоели многочисленные статьи о его "доме на Кипре".

В понедельник, 3 июня, юморист Максим Галкин написал гневный пост, адресованный Андрею Малахову. Информация размещена в официальном аккаунте шоумена.

Галкин раскритиковал Малахова из-за очередной статьи в его издании StarHit. В публикации говорится о строительстве его с Аллой Пугачевой особняка на Кипре.

Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY, запомните их и никогда к ним не обращайтесь, уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре пишет Галкин

По словам шоумен, вся информация о строительстве дома на Кипре - наглая ложь. Также Галкин заявил, что подобные публикации оплачены и "журнальчик в очередной раз подзаработал копеечку" на его имени.

Помимо прочего юморист обратился и к "Экспресс-газете". Он отметил, что никакую часовню у себя на участке не строит.

Малахов еще никак не отреагировал на разгромный пост Галкина.

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Фото:Максим Галкин/вк