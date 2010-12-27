Кафе "ДоброДомик" снова бесплатно кормит петербургских пенсионеров

С самого утра в заведении очень много пожилых людей.

В понедельник, 3 июня, в Петербурге снова заработало кафе "ДоброДомик", где бесплатно кормят пенсионеров. Об этом сообщили в официальной группе ресторана.

Известно, что с самого утра залы заведения на улице Детской, дом № 17 полны людей.

Напомним, что 23 мая, совладелец кафе Александра Синяк сообщила в соцсетях, что в "ДоброДомик" пришли чиновники с жалобой от местной жительницы. Впоследствии заведение было закрыто на неопределенное время, а по словам хозяйки заведения, ей грозил штраф от 250 до 700 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том. что к сентябрю 2019 года создатели благотворительного кафе "Добродомик" планируют открыть еще одно заведение. Сейчас уже начался ремонт в здании на улице Маршала Тухачевского.

Фото:добродомик/вк