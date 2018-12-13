В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

В четверг, 23 мая, стало известно, что петербургское кафе "Добродомик", где бесплатно кормили пенсионеров, закрыли. Об этом сообщает "Фонтанка".
По словам владелицы "камнем преткновнения" стала вывеска и неправильное хранение подарков для пенсионеров.
Команда "ДоброДомик" благодарит неравнодушных людей, которые в день рождения основателя проекта Александры Синяк, написали заявление с требованиями закрыть кафе "ДоброДомик" и тем самым прекратить благодарные обеды на Детской улице
отметила Александра Синяк
Кафе закрыто на неопределенное время, а Александре грозит штраф от 250 до 700 тысяч рублей.
Напомним, что "ДоброДомик" из Петербурга устраивает благотворительные обеды. Ранее кафе носило название "Чешский Домик", однако потом название стало больше соответствовать деятельности. С заведением начало работать множество компаний, занимающихся благотворительностью, так как убедились, что здесь потраченые средства идут по назначению.
Видео:Piter.TV
Обсуждение ( 33 )
Тут не во властях всё дело,а в той мрази что заяву кинула.Узнать бы кто.Вот она поплясала бы
Сейчас Беглов случайно узнает об этой проблеме, скажет ата-та чиновникам, которые закрыли кафе. Возьмет "типа"под своё крыло и кафе снова откроют. Плюсик Беглову на выборах обеспечен. Всё делается по указанию сверху.
Если было какого чиноновка не закрыли или сами ченовники своим детишкам место готовят это же гребенная Россия ченовники брильянты покупают а бедным пенсионерам диватся некуда
Какая безграмотность!!!! Екатерина Великая меньше ошибок делала!!! Хотя если бы не было таких «грамотеев»,то учителям в школе некому было бы ставить «пары» и «колы».
Правильно. В этой стране не нужны добрые дела,с них нет навара для администации.
здесь проблема не во власти, власть как раз отреагировала на обращение гражданки. проблема в людях, -которые не ценят порыв одних бескорыстно помочь, и других -которые на этом хотят заработать. пенсионеров конечно жалко, место для общения у них станет меньше, и питания тоже, ведь не все себе могут позволить сходить в кафе. ну если муниципалы или город взял под крыло заведении ни чего зазорного нет, они ведь и нужны для принятия мер улучшения жизни горожан
Куда катимся..... Добро не в цене..... Надо жаловаться путину, как с храмом в Екатеринбурге - пожаловались, путин сказал: бред!... И, о , чудо!!! - губернатор сразу "прозрел"!
какому путину всему правительству наплевать на народ ,до пенсии теперь и то фиг доживут.самое главное ,что бы у них карманы набиты были ,а что пенсионеров кормили им побуку,надо будет кому-нибудь галочка откроют что-нибудь.
Я тоже против закрытия этого кафе и Благотворительность—это показатель,что люди не все очерствели и готовы хоть чем—то помочь Ближнему. Но.. Уважаемый Аноним———пишите грамотно!
сделать что то доброе это не про россиян, а тем более при власти, нет слов