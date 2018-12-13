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Вчера, 20:05
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IRINA_CHALKINA
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В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

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Днём в "ДоброДомик" пришли чиновники с жалобой от местной жительницы.

В четверг, 23 мая, стало известно, что петербургское кафе "Добродомик", где бесплатно кормили пенсионеров, закрыли. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам владелицы "камнем преткновнения" стала вывеска и неправильное хранение подарков для пенсионеров. 

Команда "ДоброДомик" благодарит неравнодушных людей, которые в день рождения основателя проекта Александры Синяк, написали заявление с требованиями закрыть кафе "ДоброДомик" и тем самым прекратить благодарные обеды на Детской улице

отметила Александра Синяк

Кафе закрыто на неопределенное время, а Александре грозит штраф от 250 до 700 тысяч рублей.

Напомним, что "ДоброДомик" из Петербурга устраивает благотворительные обеды. Ранее кафе носило название "Чешский Домик", однако потом название стало больше соответствовать деятельности. С заведением начало работать множество компаний, занимающихся благотворительностью, так как убедились, что здесь потраченые средства идут по назначению.

Видео:Piter.TV

Теги: добродомик спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Картина дня,

Обсуждение ( 33 )

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Аноним
Вчера 21:15

Тут не во властях всё дело,а в той мрази что заяву кинула.Узнать бы кто.Вот она поплясала бы

 

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Аноним
Вчера 21:27

Сейчас Беглов случайно узнает об этой проблеме, скажет ата-та чиновникам, которые закрыли кафе.  Возьмет "типа"под своё крыло и кафе снова откроют. Плюсик Беглову на выборах обеспечен. Всё делается по указанию сверху.

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Аноним
Вчера 20:58

Если было какого чиноновка не закрыли или сами ченовники своим детишкам место готовят это же гребенная Россия ченовники брильянты покупают а бедным пенсионерам диватся некуда 

 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Вчера 22:37

Какая безграмотность!!!! Екатерина Великая меньше ошибок делала!!!  Хотя если бы не было таких «грамотеев»,то учителям в школе некому было бы ставить «пары» и «колы».

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Аноним
Вчера 20:55

Правильно. В этой стране не нужны добрые дела,с них нет навара для администации.

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Аноним
Сегодня 18:04

здесь проблема не во власти, власть как раз отреагировала на обращение гражданки.  проблема в людях, -которые не ценят порыв одних бескорыстно помочь, и других -которые на этом хотят заработать. пенсионеров конечно жалко, место для общения у них станет меньше, и питания тоже, ведь не все себе могут позволить сходить в кафе. ну если муниципалы или город взял под крыло заведении ни чего зазорного нет, они ведь и нужны для принятия мер улучшения жизни горожан

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Аноним
Вчера 21:21

Куда катимся..... Добро не в цене..... Надо жаловаться путину, как с храмом в Екатеринбурге - пожаловались, путин сказал: бред!... И, о , чудо!!! - губернатор сразу "прозрел"!

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Вчера 22:51

какому путину всему правительству наплевать на народ ,до пенсии теперь и то фиг доживут.самое главное ,что бы у них карманы набиты были ,а что пенсионеров кормили им побуку,надо будет кому-нибудь галочка откроют что-нибудь.

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Аноним
Вчера 21:15

Я тоже против закрытия этого кафе и Благотворительность—это показатель,что люди не все очерствели и готовы хоть чем—то помочь Ближнему. Но.. Уважаемый Аноним———пишите грамотно!

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Аноним
Вчера 20:53

сделать что то доброе это не про россиян, а тем более при власти, нет слов

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