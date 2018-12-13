В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Днём в "ДоброДомик" пришли чиновники с жалобой от местной жительницы.

В четверг, 23 мая, стало известно, что петербургское кафе "Добродомик", где бесплатно кормили пенсионеров, закрыли. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам владелицы "камнем преткновнения" стала вывеска и неправильное хранение подарков для пенсионеров.

Команда "ДоброДомик" благодарит неравнодушных людей, которые в день рождения основателя проекта Александры Синяк, написали заявление с требованиями закрыть кафе "ДоброДомик" и тем самым прекратить благодарные обеды на Детской улице отметила Александра Синяк

Кафе закрыто на неопределенное время, а Александре грозит штраф от 250 до 700 тысяч рублей.

Напомним, что "ДоброДомик" из Петербурга устраивает благотворительные обеды. Ранее кафе носило название "Чешский Домик", однако потом название стало больше соответствовать деятельности. С заведением начало работать множество компаний, занимающихся благотворительностью, так как убедились, что здесь потраченые средства идут по назначению.

Видео:Piter.TV