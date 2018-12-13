Власти Петербурга прокомментировали закрытие "ДоброДомика" для пенсионеров

Администрация Василеостровского района заявила, что никто из служб не закрывал кафе "Добродомик", где пенсионеров кормили бесплатно. Об этом сообщает ТАСС.
Мы не закрывали "Добродомик". У администрации нет таких полномочий. Прошла рядовая проверка, в рамках которой были найдены нарушения. Сотрудникам кафе было выдано уведомление о том, что в понедельник состоится заседание административной комиссии по их вопросу
сказано в сообщении
Ведомство также опубликовало фотографии с проверки "ДоброДомика".
Напомним, что в минувший четверг, 23 мая, совладелец кафе Александра Синяк сообщила в соцсетях, что в "ДоброДомик" пришли чиновники с жалобой от местной жительницы. Впоследствии заведение закрылось на неопределенное время, а по словам хозяйки заведения, ей грозит штраф от 250 до 700 тысяч рублей. В ведомстве подчеркнули, что штраф может и не выпишут, а просто выдадут предписание на устранение нарушений.
Сегодня администрация Васильевского острова отказалась разговаривать с руководителем добродомика! Сказав "мы с Вами до понедельника не разговариваем" Но я увидела ведущего специалиста отдела потребительского рынка, которая проводила проверку - она вообще меня видеть не хочет, обидчивые какие то
написала владелица
Александра Синяк заявила, что в "ближайшее время обеды для пенсионеров будут - это 200%".
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге сожгли 3 центнера "санкционного" сыра
Фото:pixabay, Официальная группа Администрации/вк
Обсуждение ( 3 )
На время закрытия этого учреждения предлагаю устроить бесплатные обеды за счет организации, закрывающий добродомик в помещении столовых этих организаций.
На время закрытия этого учреждения предлагаю устроить бесплатные обеды за счет организации, закрывающий добродомик в помещении столовых этих организаций.
И шо эти фотэ? Тебя ебэт как шо лежит? Деньг хочишь?