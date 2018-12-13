Власти Петербурга прокомментировали закрытие "ДоброДомика" для пенсионеров

Парламентарии заявили, что специалисты выявили несколько нарушений в кафе, но предписаний о закрытии заведения не выдавалось.

Администрация Василеостровского района заявила, что никто из служб не закрывал кафе "Добродомик", где пенсионеров кормили бесплатно. Об этом сообщает ТАСС.

Мы не закрывали "Добродомик". У администрации нет таких полномочий. Прошла рядовая проверка, в рамках которой были найдены нарушения. Сотрудникам кафе было выдано уведомление о том, что в понедельник состоится заседание административной комиссии по их вопросу сказано в сообщении

Ведомство также опубликовало фотографии с проверки "ДоброДомика".

Напомним, что в минувший четверг, 23 мая, совладелец кафе Александра Синяк сообщила в соцсетях, что в "ДоброДомик" пришли чиновники с жалобой от местной жительницы. Впоследствии заведение закрылось на неопределенное время, а по словам хозяйки заведения, ей грозит штраф от 250 до 700 тысяч рублей. В ведомстве подчеркнули, что штраф может и не выпишут, а просто выдадут предписание на устранение нарушений.

Сегодня администрация Васильевского острова отказалась разговаривать с руководителем добродомика! Сказав "мы с Вами до понедельника не разговариваем" Но я увидела ведущего специалиста отдела потребительского рынка, которая проводила проверку - она вообще меня видеть не хочет, обидчивые какие то написала владелица

Александра Синяк заявила, что в "ближайшее время обеды для пенсионеров будут - это 200%".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге сожгли 3 центнера "санкционного" сыра

Фото:pixabay, Официальная группа Администрации/вк