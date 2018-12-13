В Петербурге сожгли 3 центнера "санкционного" сыра 

В огне также "пострадало" сливочное масло.

В минувший четверг, 23 мая, сотрудники прокуратуры, таможенных органов и управления Россельхознадзора проверили пять торговых точек города. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

По итогу проверки сотрудники ведомств изъяли около 300 килограмм сыра и сливочного масла. Известно, что на этикетках были указаны европейские страны-производители, поэтому продукты уничтожили в огне. Отметим, что четыре из проверяемых точек находились на Южном рынке.

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