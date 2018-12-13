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В Петербурге сожгли 3 центнера "санкционного" сыра 
Сегодня, 18:05
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге сожгли 3 центнера "санкционного" сыра 

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В огне также "пострадало" сливочное масло.

В минувший четверг, 23 мая, сотрудники прокуратуры, таможенных органов и управления Россельхознадзора проверили пять торговых точек города. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

По итогу проверки сотрудники ведомств изъяли около 300 килограмм сыра и сливочного масла. Известно, что на этикетках  были указаны европейские страны-производители, поэтому продукты уничтожили в огне. Отметим, что четыре из проверяемых точек находились на Южном рынке. 

Ранее мы сообщали о том, что на Невском проспекте появился "Мучайник", посвященный пострадавшим от террора "чайных продавцов"

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, россельхознадзор, санкционная продукция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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