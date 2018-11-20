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В Шушарах нашли и уничтожили 20 тонн польских яблок
Сегодня, 11:50
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Alena_Zinovieva

В Шушарах нашли и уничтожили 20 тонн польских яблок

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Продукция попала под санкции.

На петербургском оптовом складе в Шушарах изъяли крупную партию санкционных яблок. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Согласно информации, которая частично сохранилась на этикетках, яблоки были вырощены и привезены из Польши. Общий вес продукции составил 19,5 тонн. Специалисты изъяли фрукты из обращения и уничтожили механическим способом.

Ранее мы писали, что в Петербурге в 100 тоннах кукурузы для попкорна нашли гниль.

Фото: pixabay.com

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Теги: изъяли яблоки, россельхознадзор, санкционная продукция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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