Партию направили на специальную переработку.

В Петербурге в 100 тоннах кукурузы для попкорна нашли гниль. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу на Неве, Ленинградской и Псковской областям.

Так, кукуруза, которая приехала в Северную столицу из Южной Африки, поражена диплодиозом. Это опасное карантинное заболевание растений ничто иное, как сухая гниль, вызываемая микроскопическим грибом.

Стоит отметить, что это одно из наиболее опасных болезней кукурузы.

Партию направили на специальную переработку.

Ранее мы сообщали о том, что На прошлой неделе в Северной столице уничтожили более 330 килограммов опасных отходов

Фото:pixabay