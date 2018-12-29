На прошлой неделе в Северной столице уничтожили более 330 килограммов опасных отходов

Специалисты получили 105 обращений граждан по вопросам экологической безопасности.

В Северной столице уничтожили более 330 килограммов опасных отходов с 8 по 13 января. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Петербуржцы 105 раз обратились по вопросам экологической безопасности в ведомство. Специалисты 20 раз выехали на аварийные ситуации и плановые обследования.

Так, эксперты по 19 адресам обнаружили содержание паров ртути в воздухе, которое образовались после разбитых термометров.

Кроме того, с акватории водных объектов Петербурга был собрано 20 кубических метров отходов.

Ранее мы сообщали о том, что На станции "Выборгская" бригада медиков реанимируют пожилого мужчину

Фото:pixabay