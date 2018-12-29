На прошлой неделе в Северной столице уничтожили более 330 килограммов опасных отходов

В Северной столице уничтожили более 330 килограммов опасных отходов с 8 по 13 января. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Петербуржцы 105 раз обратились по вопросам экологической безопасности в ведомство. Специалисты 20 раз выехали на аварийные ситуации и плановые обследования.
Так, эксперты по 19 адресам обнаружили содержание паров ртути в воздухе, которое образовались после разбитых термометров.
Кроме того, с акватории водных объектов Петербурга был собрано 20 кубических метров отходов.
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Фото:pixabay
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