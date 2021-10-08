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В Кингисеппе уничтожили почти 400 килограммов санкционной продукции

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Со склада изъяли почти 400 килограммов сыра, сливочного масла, колбасы и хамона.

Сотрудники Северо-Западного управления Россельхознадзора вместе с таможенниками из Кингисеппа во время рейда обнаружили на одном из складов города почти четыре центнера продукции, запрещённой к ввозу в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Со склада изъяли почти 400 килограммов сыра, сливочного масла, колбасы и хамона. Продукция произведена в Финляндии, Испании, Германии, Италии, Великобритании.

Вся санкционная продукция была сожжена.

В июле Россельхознадзор нашел признаки подделки у половины консервов из сайры.

Видео: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Теги: кингисепп, россельхознадзор, санкционная продукция
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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