В Кингисеппе уничтожили почти 400 килограммов санкционной продукции

Сотрудники Северо-Западного управления Россельхознадзора вместе с таможенниками из Кингисеппа во время рейда обнаружили на одном из складов города почти четыре центнера продукции, запрещённой к ввозу в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Со склада изъяли почти 400 килограммов сыра, сливочного масла, колбасы и хамона. Продукция произведена в Финляндии, Испании, Германии, Италии, Великобритании.
Вся санкционная продукция была сожжена.
В июле Россельхознадзор нашел признаки подделки у половины консервов из сайры.
Видео: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
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