В Кингисеппе уничтожили почти 400 килограммов санкционной продукции

Со склада изъяли почти 400 килограммов сыра, сливочного масла, колбасы и хамона.

Сотрудники Северо-Западного управления Россельхознадзора вместе с таможенниками из Кингисеппа во время рейда обнаружили на одном из складов города почти четыре центнера продукции, запрещённой к ввозу в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Со склада изъяли почти 400 килограммов сыра, сливочного масла, колбасы и хамона. Продукция произведена в Финляндии, Испании, Германии, Италии, Великобритании.

Вся санкционная продукция была сожжена.

В июле Россельхознадзор нашел признаки подделки у половины консервов из сайры.

Видео: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора