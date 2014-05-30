Россельхознадзор нашел признаки подделки у половины консервов из сайры

Чиновники нашли проблемы на внутреннем рынке рыбных ресурсов.

Россельхознадзор обнаружил "серьезный процент фальсификации" среди консервов из сайры. Об этом сообщили журналисты РБК. Профильное ведомство подтвердило опасения компании "Доброфлот" о массовой подделке рыбной продукции на российском рынке. В более чем половины консервов сайры не было вообще. Ее меняли на более дешевые виды рыбы

3,5 тысячи тонн консервов были изготовлены из 1,9 тысячи тонн сырья сайры, что фактически невозможно без фальсификации. А в 878 тоннах консервов сайра как сырье не использовалась в принципе. пресс-служба Россельхознадзора

Эксперты уточнили, что в системе "Меркурий" за последнее время оформлено 585 производственных электронных документов на 6 тысяч тонн сайры. Из них произведено порядка 7,3 тысяч консервов. По технологии изготовители должны были произвести от 4,2 до 4,6 тонн продукта из замороженной рыбы или 5 тонн из свежей.

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