Новый большой "Добродомик" открылся в Красногвардейском районе

Кафе рассчитано на 100 посадочных мест.

На улице Маршала Тухачевского дом 23 открылся самый масштабный "Добродомик" в городе. Ежедневно с 12 до 16 часов там будут готовить 2 тысячи благотворительных обедов для пенсионеров.

Мы строили этот "Добродомик" три года. Не было ни финансовых средств, мы строили это своими силами. Даже пол здесь, он создан из плитки неравнодушных людей нашего города, когда каждый после ремонта отдал 2-3 плитки, и мы создали наш самый потрясающий пол! Александра Синяк, основатель благотворительного проекта

Также в "Добродомике" для пожилых людей организован "Кабинет решения проблем". По вечерам будут устраиваться мероприятия для ветеранов войны и блокадников.

Чувствуется внимание и уважение от всей души. И эта свободная добрая обстановка действует очень положительно. Анатолий Солин, житель блокадного Ленинграда

Создатели планируют открыть еще четыре подобных кафе в других районах Петербурга.

Ранее в Петербурге запустили Весенний фестиваль добрых десертов, соединяющий гастрономию и благотворительность.

Видео, фото: Piter.tv