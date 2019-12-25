Подарить продукты пожилым людям и поддержать в трудной ситуации можно на официальные реквизиты #Добродомика.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что петербургский "Добродомик" за неделю раздал почти 2 тысячи продуктовых наборов. Об этом представители благотворительной организации рассказали в своём сообществе в соцсети "ВКонтакте".

Отмечаетя, что подарить продукты пенсионерам может любой желающий.

Так же каждую пятницу мы закупаем необходимые продукты, чтобы в субботу подарить нуждающимся пожилым людям, которым мы помогаем на постоянной основе сказано в сообщении.

Отмечается, что в соответствующие наборы входят такие продукты, как тушенка, макароны, гречка, хлеб и другие товары. Организация с начала действия акции раздала уже 2711 продуктовых наборов.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник в Петербурге резко упал индекс самоизоляции.

Фото:Добродомик/вк