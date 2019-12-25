В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что петербургский "Добродомик" за неделю раздал почти 2 тысячи продуктовых наборов. Об этом представители благотворительной организации рассказали в своём сообществе в соцсети "ВКонтакте".
Отмечаетя, что подарить продукты пенсионерам может любой желающий.
Так же каждую пятницу мы закупаем необходимые продукты, чтобы в субботу подарить нуждающимся пожилым людям, которым мы помогаем на постоянной основе
сказано в сообщении.
Отмечается, что в соответствующие наборы входят такие продукты, как тушенка, макароны, гречка, хлеб и другие товары. Организация с начала действия акции раздала уже 2711 продуктовых наборов.
Ранее мы сообщали о том, что в понедельник в Петербурге резко упал индекс самоизоляции.
Фото:Добродомик/вк
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