В Петербурге пройдет Фестиваль добрых десертов

В Петербурге запустили Весенний фестиваль добрых десертов, соединяющий гастрономию и благотворительность.

Весь май в кафе, барах и магазинах Петербурга можно приобрести специальный добрый десерт в пользу благотворительных программ. В этом месяце в рамках фестиваля поддержку получат благотворительный проект "Свет", благотворительная организация "Мята" и организация "Тебе поверят".

Рестораны Петербурга представляют разные десерты: от "сливочного апельсина" до специального медовика. В этом сезоне среди добрых десертов большой выбор веганских опций. В списке участников: Hood street food, Healthy Conscience,Vegan Container, Суши Wok.

Также в рамках фестиваля 31 мая состоится лекториум, посвященный кейсам социального предпринимательства. Кроме того, в этом сезоне планируются благотворительные стримы.

Подробный список участников можно посмотреть на сайте.

Фото: предоставлено организаторами