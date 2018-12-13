В сентябре в Петербурге появится второй "Добродомик"

Второе помещение для кафе начали обустраивать на улице Маршала Тухачевского, 23.

К сентябрю 2019 года создатели благотворительного кафе "Добродомик" планируют открыть еще одно заведение. Сейчас уже начался ремонт в здании на улице Маршала Тухачевского.

— Помещение взято с нуля, чтобы была минимальная арендная ставка, — пояснила совладелица "Добродомика" Александра Синяк. — Там были бетонные стены, бетонный пол и так далее. Сейчас уже обшиты стены, возведены все нужные перегородки, прокладывается электрика. Нам еще нужно проложить весь пол, потолок, водопровод и сделать косметические работы, наполнить оборудованием. Все работы делают волонтеры и мы.

В новом кафе планируют кормить порядка 1000 пенсионеров.

После открытия второго "Добродомика", помещение на Васильевском острове продолжит свою работу.

Ранее мы рассказывали, что благотворительное кафе "Добродомик" закрыли из-за многочисленных нарушений. Однако их быстро устранили и заведение снова продолжило работу.



