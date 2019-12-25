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Певица Наталия Орейро вакцинировалась от коронавируса "Спутником V"
Сегодня, 9:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Певица Наталия Орейро вакцинировалась от коронавируса "Спутником V"

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Артистка посоветовала всем своим соотечественникам прививаться от COVID-19 и отметила, что в дальнейшем планирует вакцинироваться исключительно "Спутником".

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, недавно ставшая гражданкой России, вакцинировалась от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом она рассказала в эфире телеканала "НТВ".

В Уругвае можно сделать прививку как "Спутник V", так и любым другим препаратом. Однако, певица остановила свой выбор на вакцине, произведённой в РФ. Она отметила, что перенесла хорошо оба компонента вакцины.

Артистка посоветовала всем своим соотечественникам прививаться от COVID-19 и отметила, что в дальнейшем планирует вакцинироваться исключительно "Спутником".

Фото: Instagram / @nataliaoreirosoy

Теги: наталия орейро, спутник v
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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