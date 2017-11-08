Настя Каменских снялась полностью обнаженной для мужского журнала

В ноябре вышел в свет мужской журнал с Настей Каменских в образе горячей знойной женщины.

На Украине вышел в свет ноябрьский выпуск журнала XXL (журнал с мужским характером) со знойной Настей Каменских на обложке.

Дуэт "Потап и Настя" не так давно распался, как говорят сами артисты, они взяли паузу в совместном творчестве и занялись сольными карьерами. Каждый из них почувствовал себя более свободными в выборе репертуаров. Появилось время для осуществления всех своих задумок, для которых раньше его не хватало.

Для Насти ноябрь выдался особенно жарким. Она презентовала свой первый сольный клип проекта NK на песню "#этомояночь", в котором Настя соблазнительно танцевала на столе, переодевалась, готовила, жарилась в духовке, варилась в кастрюле, подогревалась в микроволновке и нянчила детей. Piter.TV публиковал этот клип полностью.

К выходу в свободное плаванье мужской журнал XXL и напечатал выпуск с Настей на обложке. А на его страницах перед читателями предстала знойная Настя в минимуме одежды и вовсе без нее.

Видео: Instagram/kamenskux

Фото: XXL