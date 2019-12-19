В Петербурге ищут педофила, пристававшего в лифте к третьекласснице

В полицию обратился отец потерпевшей девочки.

В понедельник, 17 февраля, в полицию Выборгского района Петербурга обратился 35-летний мужчина, который заявил о приставании к его 9-летней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в лифте дома №4 на улице Федора Абрамова в Парголово. По словам заявителя, неизвестный с залысинами и в футболке с ярким рисунком напугал третьеклассницу демонстрацией своих обнаженных частей тела.

Все произошло, когда девочка возвращалась с уроков домой. Она вошла в лифт, а за ней протиснулся мужчина 30 лет. Незнакомец начал раздеваться, когда школьница нажала кнопку 14 этажа. Он оголил гениталии, продемонстрировал их несовершеннолетней, а потом предложил их потрогать. Ребенок с трудом дождался своего этажа и сбежал. Мужчина следом покинул парадную.

По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV