Мигрант совратил 12-летнюю школьницу в отеле Петербурга

Инцидент произошел в отеле на Московском проспекте.

Мигрант из Средней Азии ответит за сексуальную связь с малолетней. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Утром 12 февраля участковый инспектор полиции проводил профилактический обход отеля в доме 6 по Московскому проспекту. В этот момент к полицейскому обратилась 13-летняя девочка, которая рассказала, что с ней в половое сношение вступил 21-летний гражданина Таджикистана. Всё произошло в одном из номеров этого же отеля.

Мигранта сразу задержали, позже на него поступил заявление от матери девочки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в отношении мигранта составили протокол за то, что он нелегально находился в Петербурге.

Ранее педофил совратил 12-летнюю девочку в автомобиле в Петербурге.

Фото: Piter.TV