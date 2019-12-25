В Ленобласти 12-летний школьник совратил 8-летнего мальчика

При каких обстоятельствах все произошло, не уточняется.

В среду, 22 июля, в полицию Тосненского района Ленобласти обратилась 42-летняя женщина и рассказала о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении ее сына. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, 8-летнего мальчика совратил 12-летний школьник. При каких обстоятельствах это произошло, она не уточнила.

По факту случившегося проводится проверка. Семья, в которой проживает потерпевший, полная и благополучная, на учете в психоневрологическом диспансере не состоит.

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