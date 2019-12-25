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Двое мужчин изнасиловали юную петербурженку в деревне в Псковской области
Сегодня, 9:44
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Alena_Zinovieva

Двое мужчин изнасиловали юную петербурженку в деревне в Псковской области

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В полицию обратилась мать потерпевшей девушки.

В понедельник, 20 июля, в полицию Петербурга обратилась женщина и заявила об изнасиловании своей 16-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Заявительница рассказала, что 19 июля в пять часов утра ее несовершеннолетняя дочь с двумя знакомыми уехала на машине в деревню в Псковской области. Там в одном из частных домов мужчины изнасиловали девушку.

По факту случившегося проводится проверка. Материалы дела направят по территориальности в УМВД Псковской области.

Ранее мы писали, что уроженец Иркутской области больше года совокуплялся с 15-летней петербурженкой.

Фото: pixabay.com

Теги: изнасилование, псковская область, секс с несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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