Двое мужчин изнасиловали юную петербурженку в деревне в Псковской области

В полицию обратилась мать потерпевшей девушки.

В понедельник, 20 июля, в полицию Петербурга обратилась женщина и заявила об изнасиловании своей 16-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Заявительница рассказала, что 19 июля в пять часов утра ее несовершеннолетняя дочь с двумя знакомыми уехала на машине в деревню в Псковской области. Там в одном из частных домов мужчины изнасиловали девушку.

По факту случившегося проводится проверка. Материалы дела направят по территориальности в УМВД Псковской области.

Ранее мы писали, что уроженец Иркутской области больше года совокуплялся с 15-летней петербурженкой.

Фото: pixabay.com